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Володин обвинил Байдена в терроризме из-за причастности США к взрывам на «Северных потоках»

Володин обвинил Байдена в терроризме из-за причастности США к взрывам на «Северных потоках»

Володин пояснил, что по указанию Байдена водолазы под прикрытием учений Североатлантического альянса и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов в Балтийском море дистанционно управляемые взрывные устройства, а после привели их в действие.

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