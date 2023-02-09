Володин обвинил Байдена в терроризме из-за причастности США к взрывам на «Северных потоках»

Володин пояснил, что по указанию Байдена водолазы под прикрытием учений Североатлантического альянса и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов в Балтийском море дистанционно управляемые взрывные устройства, а после привели их в действие.
Володин пояснил, что по указанию Байдена водолазы под прикрытием учений Североатлантического альянса и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов в Балтийском море дистанционно управляемые взрывные устройства, а после привели их в действие.
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