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Риелтор Фёдор Пешков Москва

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«Утёсов» — там, где жизнь бьёт ключом!

«Утёсов» — там, где жизнь бьёт ключом!

Мы с командой задумались: а что, если бы великий артист, любимец публики Леонид Осипович Утёсов жил в наше время? Где бы он выбрал свой дом в современной Москве? Где бы звучали его песни, а семья чувствовала себя в полной безопасности и комфорте? И знаете что? Мы нашли именно такое место — жилой комплекс «Утёсов», где, как говорил сам артист: «Семья — это маленький мир, где каждый должен найти своё место и быть счастливым».

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