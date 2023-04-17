Раритетные фотографии с известными личностями

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей! Интересного просмотра! Вера Сотникова на съемках фильма «Признать виновным» в Москве, 1983 год Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Людмила Гурченко в спектакле «В день свадьбы» в театре «Современник», 1963 год Елена Драпеко, Зиновий Гердт и Ольга Кабо на московском кинофестивале, 1989 год Наталья Аринбасарова и Андрей Михалков-Кончаловский, 1960-е годы Георгий Тараторкин с женой и сыном на прогулке, 1978 год Людмила Сенчина на занятиях в балетном классе, 1974 год Василий Ливанов и Виталий Соломин, 1982 год Георгий Жженов и Сергей Юрский на репетиции, 1982 год Андрей Мягков дома со своими живописными работами, 1978 год Татьяна Веденеева, 1979 год Вера Глаголева с мужем Родионом Нахапетовым и дочерьми Машей и Аней, 1987 год Георгий Вицин, Юрий Никулин и Ринат Дасаев на матче «Спартак-Динамо» в Москве, 1987 год Леонид Гайдай среди советских и чехословацких студентов-гостей студии «Мосфильм», 1968 год Лев Лещенко в домашней обстановке, 1980 год Нина Веселовская и Наталья Варлей в спектакле «Прощание в июне», 1978 год Юлия Борисова, 1957 год Любовь Орлова с мужем Григорием Александровым за чтением сценария к фильму «Пилигримы», 1956 год Ангелина Вовк и Георгий Чертов у кинотеатра «Россия», 1969 год Юрий Овчинников, Ирина Скобелева и Амаяк Акопян в кадре из фильма «Фантазия на тему любви», 1981 год Михаил Кононов и юный актер Саша Ведерников в кадре из фильма «Здравствуй и прощай», 1972 год Лариса Голубкина у кинотеатра «Россия», 1965 год Футболист Александр Метревели и Евгений Моргунов во Дворце спорта в Лужниках, 1990 год Анастасия Вертинская и Юрий Богатырев, 1983 год Лев Яшин, его супруга Валентина Тимофеевна и их дочери Ирина и Елена дома во время чтения писем от поклонников футболиста, 1971 год Алексей Баталов в салоне своего автомобиля, 1964 год Тихон Хренников, Майя Кристалинская и Александра Пахмутова, 1982 год Василий Лановой и Олег Ефремов в зале Кремлевского Дворца съездов во время работы 18-го съезда ВЦСПС, 1987 год Владимир Шаинский раздает автографы юным почитателям, 1985 год Александр Галибин в сцене из фильма «Мой избранник», 1984 год Ренат Ибрагимов даёт автографы жителям Казани, 1980 год Владислав Третьяк с женой Татьяной и сыном Димой, 1974 годЧитать далее →.