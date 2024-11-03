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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин в первых 10 матчах забил втрое больше, чем год назад на том же отрезке – 6 шайб против 2

В прошлом году результативность капитана «Вашингтона» в начале чемпионата была втрое ниже. На аналогичном отрезке из первых 10 матчей осенью 2023 года Овечкин забросил 2 шайбы.

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