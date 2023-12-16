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Пожар на Комиссара Смирнова унес жизнь одного человека

Пожар на Комиссара Смирнова унес жизнь одного человека

В Выборгском районе утро началось с буйства огненной стихии в одной из трехкомнатных квартир. Спасатели оперативно выехали на тушение пожара, однако трагедии избежать не удалось.

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