Супругам мобилизованных хотят предоставить новые «трудовые» льготы

Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в среду, 22 января, внесет в Госдуму законопроект, наделяющий жен мобилизованных приоритетным правом на трудоустройство в госорганизации и воинские части.
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