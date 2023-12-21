Инсайдеры показали рендеры смартфона Galaxy S24 Ultra

В Сети появились качественные изображения будущего флагмана Samsung — Galaxy S24 Ultra. Инсайдеры Digital Chat Station и Ice Universe опубликовали фотографии смартфона в стандартных цветах, однако также могут быть и эксклюзивные варианты, доступные только при покупке на официальном сайте.
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