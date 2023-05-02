KurskTV.Ru

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В Курске продолжается ремонт дорог

<p style="text-align:justify"><strong>На сегодня в Курске в рамках национального проекта &laquo;Безопасные качественные дороги&raquo; запланированы дорожные работы на шести городских улицах:</strong></p> <p style="text-align:justify">- на проспекте Победы - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня, поднятие и замена колодцев и дождеприемников;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;- на улице Белинского &ndash; демонтаж бортового камня;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;- на улице Льва Толстого &ndash; установка бортового камня;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;- на улице Дружининской &ndash; установка бортового камня;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;- на проспекте Кулакова &ndash; устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия;</p> <p style="text-align:justify">- на улице Красной Армии &ndash; монтаж бортового камня, поднятие и замена люков.

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