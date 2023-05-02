В Курске продолжается ремонт дорог

<p style="text-align:justify"><strong>На сегодня в Курске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланированы дорожные работы на шести городских улицах:</strong></p> <p style="text-align:justify">- на проспекте Победы - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня, поднятие и замена колодцев и дождеприемников;</p> <p style="text-align:justify"> - на улице Белинского – демонтаж бортового камня;</p> <p style="text-align:justify"> - на улице Льва Толстого – установка бортового камня;</p> <p style="text-align:justify"> - на улице Дружининской – установка бортового камня;</p> <p style="text-align:justify"> - на проспекте Кулакова – устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия;</p> <p style="text-align:justify">- на улице Красной Армии – монтаж бортового камня, поднятие и замена люков.