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Gulftainer и EGA подписали соглашение об увеличении экспорта алюминия в обход Ормузского пролива

Gulftainer и EGA подписали соглашение об увеличении экспорта алюминия в обход Ормузского пролива

Базирующийся в ОАЭ портовый оператор Gulftainer и Emirates Global Aluminium (EGA) подписали стратегическое соглашение о расширении экспорта алюминия через порт Хор-Факкан на восточном побережье ОАЭ, что обеспечивает альтернативный экспортный маршрут в обход Ормузского пролива.

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