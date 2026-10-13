Gulftainer и EGA подписали соглашение об увеличении экспорта алюминия в обход Ормузского пролива

Базирующийся в ОАЭ портовый оператор Gulftainer и Emirates Global Aluminium (EGA) подписали стратегическое соглашение о расширении экспорта алюминия через порт Хор-Факкан на восточном побережье ОАЭ, что обеспечивает альтернативный экспортный маршрут в обход Ормузского пролива.
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