Gulftainer и EGA подписали соглашение об увеличении экспорта алюминия в обход Ормузского пролива

Базирующийся в ОАЭ портовый оператор Gulftainer и Emirates Global Aluminium (EGA) подписали стратегическое соглашение о расширении экспорта алюминия через порт Хор-Факкан на восточном побережье ОАЭ, что обеспечивает альтернативный экспортный маршрут в обход Ормузского пролива.