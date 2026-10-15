Киев не хочет участвовать в дизельной сделке, а хочет энергетического перемирия или поставок американских ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot взамен на отказ от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
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