В Рафахе израильская армия уничтожила более 70% построек

Армия Израиля в результате атак разрушила более 70% инфраструктуры в городе Рафах в Секторе Газа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление главы муниципалитета Рафаха Ахмеда аль-Суфи.
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