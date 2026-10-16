Вы нашли чужую банковскую карту на улице. Или перевели деньги не тому человеку. Или вам пришли деньги от незнакомца.
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