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Русская весна

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Украинскую «Лелеку» проткнуло «Иглой» на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Украинскую «Лелеку» проткнуло «Иглой» на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Ивановские десантники сбили украинский БПЛА «Лелека-100» на артемовском направлении. Точно отработали бойцы подразделения ПВО Ивановского гвардейского соединения ВДВ: метким выстрелом из ПЗРК «Игла» они поразили вражеский разведывательный беспилотник.

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