Honda CR-V в России дешевле «китайцев»: машины — новее, а цены — ниже

Кроссовер Honda CR-V продолжат завозить в Россию по системе параллельного импорта. Сегодня эти машины продаются как из наличия, так и под заказ, а цены стартуют от 3 300 000 рублей, о чем сообщают «Автоновости дня».
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