Причины, по которым мужчина бросает хорошую девушку

За климат в романтическом союзе несет ответственность именно девушка. В этом уверены многие мужчины. Любой представитель сильного пола будет возлагать надежды на даму, будет выдвигать к ней огромное количество требований.
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