Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с грузовиком в Саратовской области

В Саратовской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погиб один человек, еще пять пострадали, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
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