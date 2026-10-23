По оценкам, более 50 000 человек погибли в городах Европы во время жестокой жары, охватившей континент этим летом, что, согласно новому анализу, сделало жару этого года самой смертоносной за всю историю наблюдений в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым