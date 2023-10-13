«Салават Юлаев» разгромил 8:1 «Витязь» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» на своей арене разгромил 8:1 «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. У хозяев по одному голу записали на свой счет Александр Шаров, Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко.