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Петербургский дневник

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Как проходит старейший марафон «Пушкин - Петербург»

Как проходит старейший марафон «Пушкин - Петербург»

Спортсмены бегут под флагом этого соревнования в 97-й раз В этом году беговое движение объединило 8275 участников из разных стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Литву, Латвию, Германию, Бразилию, Францию, Иран, Пуэрто-Рико, Эквадор и Сан-Марино.

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