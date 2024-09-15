Как проходит старейший марафон «Пушкин - Петербург»

Спортсмены бегут под флагом этого соревнования в 97-й раз В этом году беговое движение объединило 8275 участников из разных стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Литву, Латвию, Германию, Бразилию, Францию, Иран, Пуэрто-Рико, Эквадор и Сан-Марино.