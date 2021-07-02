Татьяна Дубова: Общеобластной список Заксобрания включает в себя сильных и компетентных политиков

Председатель Думы Оленинского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» уверена в дальнейшем активном развитии региона: «Принятое на втором этапе конференции Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» решение о выдвижении Игоря Михайловича Рудени кандидатом на выборы Губернатора Тверской области было ожидаемым и верным! Результаты его деятельности заметны невооружённым взглядом: все 42 муниципальных образования имеют возможность участвовать в программах по ремонту дорог, идёт реализация Программы поддержки местных инициатив (ППМИ), воплощаются в жизнь масштабные инфраструктурные проекты», – сказала Татьяна Дубова.