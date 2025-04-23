Путин дал ироничный ответ на угрозы Европы: Так её давно на место не ставили. В Сербии впечатлены

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Царьград

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Все чиновники кол-запада за нацизм, фашизм, терроризм и всё что приносит вред непокорённым странам... Так было, есть и будет.  Их возможно только временно утихомирить - или развалить до такого состояния...  что бы забыли о своих гадостях, на многие века.
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