Путин дал ироничный ответ на угрозы Европы: Так её давно на место не ставили. В Сербии впечатлены

Вадим Лебедев

Все чиновники кол-запада за нацизм, фашизм, терроризм и всё что приносит вред непокорённым странам... Так было, есть и будет. Их возможно только временно утихомирить - или развалить до такого состояния... что бы забыли о своих гадостях, на многие века.