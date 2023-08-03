Зачем мужчины нюхают свои носки: мнение ученых

Майя Maja

Вспомнились анекдоты про мужские чужие носки: — Василь Иваныч, можно, я еще раз твои бумеранги на охоту возьму? — Какие бумеранги, Петька? — Да под кроватью у тебя лежат. Я с ними вчера в лесу много птицы набил. — Петька, еще раз мои носки возьмешь, я тебя галстуком зарублю! --------------------- Трудовик принёс на урок штук 100 дырявых носков. — Сегодня будете учиться штопать носки. Как потом оказалось, это были его носки. ------------------ - Дорогая, заштопай мне носки. - С удовольствием, милый. Готово. - Но ты же только один носок заштопала! - Потому что я функционирую в демонстрационном режиме жены. Полный доступ ко всем моим возможностям ты сможешь получить после регистрации. Брака. ------------------ Когда девушки дарят парням дезодорант и носки на какой-нибудь праздник, это не оскорбление. Это вообще-то намёк. ------------------- При разводе женщина умнеет, худеет и хорошеет. А лишний вес, головная боль и грязные носки по наследству переходят той, которая разрушила семью.