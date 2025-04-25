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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Торонто» Бенуа два матча подряд участвовал в голах в овертайме – 7-й защитник в истории лиги с этим достижением. Последним был Проворов в 2020-м

На его счету победная шайба в третьей игре серии первого раунда Кубка Стэнли между «Мэйпл Лифс» и «Оттавой» (3:2 ОТ, 3-0).

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