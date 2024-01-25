«Испытание какое-то»: Тодоренко призналась, что её дети нуждаются в лечении

Ведущая тяжело переживает за здоровье сыновей. Регина Тодоренко кадр YouTubeРегина Тодоренко с грустью пересматривает фото из семейного отпуска на Мальдивах и мечтает вернуться в то время, когда всё в её жизни было идеально.
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