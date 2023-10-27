Израильский постпред заявил о нелегитимности ООН

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан в пятницу, 27 октября, заявил, что у Организации Объединенных Наций «не осталось ни грамма легитимности» после принятия резолюции о прекращении огня и отклонения поправки с.
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