Мы все рабы бессознательного

Мы принимаем сотни решений каждый день, но насколько на них влияют бессознательные факторы? Магда Осман, преподаватель экспериментальной психологии Лондонского университета королевы Марии, исследует, как бессознательные силы формируют наш повседневный процесс принятия решений.
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