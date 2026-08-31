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POCO F9 Pro и Ultra: чем два флагмана отличаются друг от друга

Разбираем, что POCO готовит в новой флагманской линейке до анонса. Процессоры, экраны 185 герц, батареи и камеры обеих моделей.

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