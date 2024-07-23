Немецкий бизнесмен Дотком: Байден может использовать ядерное оружие против РФ

Немецкий бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что американский президент преданный и униженный своими однопартийцами Джо Байден может использовать ядерное оружие против России.
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