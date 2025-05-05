Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    Проверяется не качество оружия, а тактики применения вооружения и ведения боевых действий.. Да и обкатка личного сост...Китай даст России...

Китай даст России оружие и военных? Си едет в Москву на четыре дня. В МИД КНР заговорили о всесторонней поддержке

Китай даст России оружие и военных? Си едет в Москву на четыре дня. В МИД КНР заговорили о всесторонней поддержке

Всё решится во время визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву.

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Комментарии
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Игорь Савин
Всякое оружие должно проверяться в боевых условиях.
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1 час.
ИВ
Иван Вакула
Толи ещё будет, без России, Китай не сможет противостоять США и наоборот нам нужна поддержка КНР и КНДР, нельзя забыть совместную борьбу против США в Корее, Вьетнаме.
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1 час.
Кошмар
Проверяется не качество оружия, а тактики применения вооружения и ведения боевых действий.. Да и обкатка личного состава не помешает.
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49 мин.
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