Двум мигрантам дали огромные сроки за резню в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге отправили за решетку мигрантов из Таджикистана Илеса Бобиева и Гафора Гафорзоду, которые, по версии следствия, устроили резню в Юго-Западном микрорайоне.