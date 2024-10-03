Двум мигрантам дали огромные сроки за резню в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге отправили за решетку мигрантов из Таджикистана Илеса Бобиева и Гафора Гафорзоду, которые, по версии следствия, устроили резню в Юго-Западном микрорайоне.
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