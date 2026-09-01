ISU объяснил процесс лишения нейтральности российских фигуристов

ISU подтвердил прозрачность процедуры оценки нейтральности российских фигуристов. Марк Кондратюк был снят с турнира в Японии 1 сентября, его заменит Владислав Дикиджи.
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