Китай осуждает вопиющий сговор американских должностных лиц с участниками антикитайских беспорядков -- МИД КНР

Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил во вторник, что Китай осуждает и решительно выступает против вопиющих действий американских должностных лиц, имеющих контакты с бежавшими из Сянгана участниками антикитайских беспорядков.