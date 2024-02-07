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Китай

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Китай осуждает вопиющий сговор американских должностных лиц с участниками антикитайских беспорядков -- МИД КНР

Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил во вторник, что Китай осуждает и решительно выступает против вопиющих действий американских должностных лиц, имеющих контакты с бежавшими из Сянгана участниками антикитайских беспорядков.

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