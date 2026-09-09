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Газета.ру

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Баллы акции "Выбираем вместе" более 1,7 млн раз обменяли на скидки в аптеках

Баллы акции "Выбираем вместе" более 1,7 млн раз обменяли на скидки в аптеках

Победители прошлых акций «Выбираем вместе» программы «Миллион призов» обменяли свои призовые баллы на скидки в аптеках более 1,7 млн раз, сообщается на сайте mos.

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