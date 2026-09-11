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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналдо, Макконахи и Харрельсон присутствуют на матче Хачанова и Зверева на US Open

Роналдо , Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон пришли на полуфинал US Open между Кареном Хачановым и Александром Зверевым (3:4, идет первый сет).

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