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Русская весна

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Новые «Герани» значительно превосходят предыдущие модели и меняют ход воздушной войны — FT

Новые «Герани» значительно превосходят предыдущие модели и меняют ход воздушной войны — FT

FT пишет, что реактивные «Герань-4» и «Герань-5» заметно изменили российскую воздушную кампанию. Украина, по данным издания, перехватывает лишь около 60% реактивных БПЛА против 90–95% других типов воздушных целей.

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