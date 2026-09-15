‼😨Минэнерго предложило ввести для россиян дополнительную плату за развитие электросетей. Средства направят на строительство и модернизацию крупных линий электропередачи, следует из законопроекта.
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