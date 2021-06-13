Карелия.ньюс

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МЧС Карелии выпустило предупреждение о высокой пожароопасности

МЧС Карелии выпустило предупреждение о высокой пожароопасности

13 июня на большей части территории республики прогнозируется высокая пожарная опасностьПо информации Карельского Гидрометцентра, сегодня, 13 июня, на большей части территории республики прогнозируется высокая пожарная опасность (четвертый класс).

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