МЧС Карелии выпустило предупреждение о высокой пожароопасности

13 июня на большей части территории республики прогнозируется высокая пожарная опасностьПо информации Карельского Гидрометцентра, сегодня, 13 июня, на большей части территории республики прогнозируется высокая пожарная опасность (четвертый класс).
13 июня на большей части территории республики прогнозируется высокая пожарная опасностьПо информации Карельского Гидрометцентра, сегодня, 13 июня, на большей части территории республики прогнозируется высокая пожарная опасность (четвертый класс).
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