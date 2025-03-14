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Гран-при Австралии-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

Гран-при Австралии Альберт-парк, Мельбурн 14 марта 2025 года 1-я практика 1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.

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