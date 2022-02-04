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Разведку у границ России за неделю вели более 60 самолетов и беспилотников

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 63 летательных аппарата иностранных государств, проводивших воздушную разведку вдоль границ РФ.

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