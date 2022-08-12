ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 августа 2022 года

Энергетический прогноз на тринадцатое число восьмого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1238 =Без равенства не бывать Матрицы! Матрица - не слова, а дело! Вам доверено переписать страницу, значит, переписать её надо смело! = В разочаровании виноват всегда тот, кто очаровался, а не очаровал, поэтому не ругайте стекло, показавшееся вам бриллиантом = Вы будете удивлены тем, как всё волшебным образом становится на свои места, когда вы отпускаете иллюзию контроля = Вы — это то, во что вы верите.