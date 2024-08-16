"Уникальное событие для края". Как в Барнауле пройдет крупный турнир по шахматам

Интервью с министром спорта региона Иваном Нифонтовым и руководителем Федерации шахмат Артемом Поломошновым Суперфиналы 77-го Чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го Чемпионата России по шахматам среди женщин пройдут в Алтайском крае с 16 по 29 августа.
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