"Уникальное событие для края". Как в Барнауле пройдет крупный турнир по шахматам

Интервью с министром спорта региона Иваном Нифонтовым и руководителем Федерации шахмат Артемом Поломошновым Суперфиналы 77-го Чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го Чемпионата России по шахматам среди женщин пройдут в Алтайском крае с 16 по 29 августа.