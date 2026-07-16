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Московский комсомолец в Израиле

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В тхине марки «Аль-Джамаль» («אלג׳מל») обнаружена сальмонелла

В тхине марки «Аль-Джамаль» («אלג׳מל») обнаружена сальмонелла

Кроме того, Министерство здравоохранения предупреждает, что вся продукция компании была ввезена на территорию Израиля незаконно, поэтому условия её производства и безопасность неизвестны, не контролировались и вызывают серьёзные сомнения .

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