В тхине марки «Аль-Джамаль» («אלג׳מל») обнаружена сальмонелла

Кроме того, Министерство здравоохранения предупреждает, что вся продукция компании была ввезена на территорию Израиля незаконно, поэтому условия её производства и безопасность неизвестны, не контролировались и вызывают серьёзные сомнения .
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