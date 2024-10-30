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Пленный сообщил, как ВСУ отправили удерживать якобы отбитый у РФ поселок

Командование 113-й бригады территориальной обороны Украины отправило своих бойцов на позиции в поселке Золотая Нива в районе Угледара, заявив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы отвоевали этот населенный пункт у ВС РФ.

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