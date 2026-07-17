Зарубежный бензин спешит на помощь Ситуация с обеспечением топливом регионов России по-прежнему далека от оптимальной, однако в последнее время она всё же улучш.
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Зарубежный бензин спешит на помощь Ситуация с обеспечением топливом регионов России по-прежнему далека от оптимальной, однако в последнее время она всё же улучш.
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