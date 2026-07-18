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12 лет ожидания единственного мужчины и защита имени отца от нейросетей: как сейчас живет дочь Вячеслава Тихонова

12 лет ожидания единственного мужчины и защита имени отца от нейросетей: как сейчас живет дочь Вячеслава Тихонова

Дочь легендарного «Штирлица» Анна Тихонова сознательно выбрала тихую семейную жизнь вместо громкой кинокарьеры, прождав своего будущего мужа долгих двенадцать лет.

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