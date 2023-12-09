Нападающего на прохожих неадекватного убийцу пенсионерки разыскивают в Уфе

Полицейские в Уфе разыскивают мужчину, который напал уже на нескольких случайных прохожих. Одна из его жертв умерла в больнице, женщине был 81 год, она получила удар кастетом по голове, сообщили в МВД Башкортостана.
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