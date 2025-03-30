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Абдуджалол лечил без лицензии и совести: Клиника выписывала пациентов ради хорошей статистики

Абдуджалол лечил без лицензии и совести: Клиника выписывала пациентов ради хорошей статистики

Русские правила Трудолюбивый врач загубил минимум двух пациентов, а клиника, в которой он предоставлял свои услуги без лицензии, покрывала его грешки, выписывая людей вместо того, чтобы оказать им помощь.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Этого &quot;хирурга&quot; и его протеже, при людно повесить c табличкой на груди:- &quot;Убийца&quot;
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18 час.
Татьянка Яцук
Его на профпргодность проверяли???... Или купил диплом в переходе, и сразу к операционному столу?!...Вот селфи у него хорошо получается- может домой со всеми домочадцами, а то- чую я- они нас всех так &quot;вылечат&quot;...
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18 час.
Александр Батт
На зону его в лазарет тюремный.
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14 час.
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