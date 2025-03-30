Абдуджалол лечил без лицензии и совести: Клиника выписывала пациентов ради хорошей статистики

Русские правила Трудолюбивый врач загубил минимум двух пациентов, а клиника, в которой он предоставлял свои услуги без лицензии, покрывала его грешки, выписывая людей вместо того, чтобы оказать им помощь.
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