За какие заслуги депутат Ткачев станет аудитором Счетной палаты РФ?

Жизнь удалась. В конце декабря совет Государственной думы РФ рекомендовал 30-летнего депутата от партии «Новые люди», секретаря воронежского регионального отделения партии Антона Ткачева на должность аудитора Счетной палаты РФ.
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