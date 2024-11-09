«Ветераны России» попросили проверить скандал с Лазаревым на телешоу

Общественное движение «Ветераны России» обратилось к гендиректору телеканала «Россия 1» Антону Златопольскому и министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой обратить внимание на поведение певца Сергея Лазарева на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!».