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«Ветераны России» попросили проверить скандал с Лазаревым на телешоу

«Ветераны России» попросили проверить скандал с Лазаревым на телешоу

Общественное движение «Ветераны России» обратилось к гендиректору телеканала «Россия 1» Антону Златопольскому и министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой обратить внимание на поведение певца Сергея Лазарева на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!».

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