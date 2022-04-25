ДОНБАСС СТАЛ ВНУТРЕННИМ ДЕЛОМ РОССИИ: "ПОХАБНОГО МИРА" НЕ БУДЕТ

ГЕОРГИЙ МЕДВЕДЕВ, ВАСИЛИЙ АНСИМОВ Заветным желаниям республик Донбасса суждено будет сбыться. Об этом говорят все действия официальных лиц и ведомств России – от заявлений Минобороны до визита замглавы АП по внутренней политике Сергея Кириенко.
ГЕОРГИЙ МЕДВЕДЕВ, ВАСИЛИЙ АНСИМОВ Заветным желаниям республик Донбасса суждено будет сбыться. Об этом говорят все действия официальных лиц и ведомств России – от заявлений Минобороны до визита замглавы АП по внутренней политике Сергея Кириенко.
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